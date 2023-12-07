07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Миронов: В школах напрочь отсутствует воспитательная работа

Стрельба и убийства в российских школах происходят потому, что детьми не занимаются. С ними не ведется никакая воспитательная работа, считает лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов. Так он прокомментировал сегодняшнюю трагедию в Брянске.

Он уверен, что отца школьницы-убийцы посадят, но причина подобных расстрелов в том, что "в школах напрочь отсутствует воспитательная работа, нет психологов, нет тех, кто поддержит и поможет в трудную минуту". А дети в это время со всех экранов видят, что решать проблемы подобным образом – это круто и правильно.

Кроме того, в школах нет нормальной охраны, раз школьники раз за разом спокойно проносят оружие.

"Не раз вносили поправки в бюджет о выделении дополнительных средств на охрану школ. Всё тщетно! Думское большинство эти инициативы отклоняет. А раз так, то подобное будет происходить и дальше. К огромному сожалению. Выводов делать не хотят!" - написал Миронов.

К усилению охраны призывает однопартиец Миронова Яна Лантратова.

Депутат Антон Горелкин отмечает, что учителям тоже некогда заниматься детьми - от них требуют отчетности. В каждой школе должен быть штатный профессиональный психолог, который проводит там полный рабочий день. Он должен держать ситуацию на контроле, а не отбывать номер.

Депутат Александр Хинштейн считает, что причина в ненадлежащем хранении оружия. С ним не согласна депутат Ирина Филатова. Она полагает, что истинные причины намного глубже, чем доступность оружия, система охраны или пожилые вахтеры в школе. Они - в воспитании духовно-нравственных ценностей.

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина заявила, что направит премьеру Михаилу Мишустину запрос, чтобы включить образовательные организации приграничных регионов в список особо охраняемых. Но на трагедии в Брянске лежит и личная отетственность губернатора региона Александра Богомаза.

Теги: стрельба, школа, гимназия


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