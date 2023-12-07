На Ямале начали разрабатывать сверхтонкие залежи нефти

"Газпромнефть-Заполярье" приступило к разработке сверхтонких нефтяных пластов на Песцовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Предприятие подобрало технологии для добычи нефти из оторочки высотой всего четыре метра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе.

Средняя высота разрабатываемых сегодня в России нефтяных оторочек составляет от 10 до 30 метров. В них нефть залегает прослойкой между газовой шапкой и водным горизонтом.

Высота нефтяных оторочек, которые начали разрабатывать на Песцовом месторождении, в 2,5 раза меньше минимальных среднеотраслевых значений. Генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников отметил, что масштаб технологических вызовов на этом промысле уникален.

"По уровню сложности нефтяные оторочки Песцового сопоставимы лишь с единичными залежами на морском шельфе. Ключом к этим запасам стали инновационные цифровые решения в сфере бурения, геонавигации и 3D-моделирования. Начало добычи из сверхтонких оторочек подтверждает профессионализм и высокие компетенции команды", – прокомментировал Владимир Крупеников.

Специалисты запустили высокотехнологичную четырехствольную скважину общей протяженностью 9,7 км. Ежедневный уровень добычи на ней превысил показатели в схожих условиях в четыре раза. Бурение в ЯНАО сопровождается круглосуточно из инновационного Центра управления строительством скважин "Газпромнефть-Заполярья" в Тюмени.

Владельцем лицензии на Песцовое месторождение является "Газпром добыча Уренгой". "Газпромнефть-Заполярье" работает на основании долгосрочного рискового операторского договора. Экспертизу при разработке сложных запасов на Песцовом предприятие будет использовать на перспективных месторождениях Западной и Восточной Сибири.