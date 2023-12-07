Депутат ГД: Зарплата россиян не должна быть ниже 100 тысяч рублей для того, чтобы жить, а не выживать

Уровень зарплат в России должен быть не меньше 100 тысяч рублей, "для того, чтобы жить, а не выживать", заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

"Мы должны понимать, что нам сегодня бесплатные квартиры не дают, их надо покупать, - приводит слова депутата НСН. - Поэтому копить на квартиру приходится всю жизнь, а для этого нужно иметь хотя бы сто тысяч, а не десять тысяч рублей".

По мнению Арефьева, чтобы можно было откладывать деньги на отдых и на обучение детей в будущем, доход семьи должен составлять 200 тысяч рублей.

Депутат таким образом прокомментировал статистику Росстата, согласно которой численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в третьем квартале 2023 года уменьшилась до 14,8 млн человек. В этом году граница бедности составила 14 392 рубля. Арефьев напомнил, что такие показатели можно считать "выживанием".

Напомним, согласно исследованию сервиса HeadHunter, за два года число россиян, которым не хватает зарплаты для удовлетворения основных потребностей, выросло на 20%. В 2021 году 25% опроса заявляли, что зарплаты на основном месте работы им не хватает на покрытие основных нужд, теперь таких граждан 45%. Еще 36% опрошенных заявили, что зарплата покрывает их основные нужды с трудом. Два года назад таких ответов было 39%. Тех, кому зарплата позволяет покупать все необходимое, в 2023 году оказалось 20%, а два года назад их было 36%.