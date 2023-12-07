07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени дольщик-инвалид взыскал с застройщика штраф за задержку сдачи дома

В Тюмени с застройщика в пользу дольщика-инвалида взыскали компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму более 280 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Застройщик "Сибстройсервис" нарушил на два года сроки сдачи жилья. Получить ключи от квартиры в доме ГП-6 ЖК "Москва" заказчик должен был еще в четвертом квартале 2020 года. Однако фактически квартира была передано только в августе 2023 года.

По итогам проверки прокурор округа, действуя в интересах участника долевого строительства, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с застройщика неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал с застройщика в пользу гражданина неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры.

Теги: штраф, дольщик, инвалид, застройщик, жк москва, Сибстройсервис


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