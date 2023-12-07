Преподавателям ОмГУ без заграничных статей урезали зарплату

В Омском госуниверситете им. Ф. М. Достоевского скандал. Ректор Сергей Замятин подписал приказ о введении системы учета показателей результативности в международных базах Web of science и Scopus, созданных и контролируемых США и Британией. В результате преподаватели, не имеющие статей в заграничных журналах, одобренных бывшими "партнерами", лишились дополнительных выплат.

Те, кто имеет публикации за границей, получили дополнительные выплаты в размере одной зарплаты. А вот преподаватели, которые публиковались в отечественных журналах (не включенных в западные базы, за исключением журналов ВАК), лишились половины зарплаты, пишет омское издание "Город55".

В марте 2022 года Правительство РФ приняло постановление о моратории на показатели по публикациям отечественных ученых в Web of Science и Scopus и участие в зарубежных научных конференциях для оценки результативности научных проектов. В связи с этим преподаватели ОмГУ хотят обратиться на прямую линию к президенту Владимиру Путину.

Это не первый скандал в ОмГУ. В конце ноября сотрудники создали петицию на change.org в защиту вуза с характерным названием "Спасите ОмГУ, пока не поздно", которую подписали более 2 тыс. человек. Авторы заявили, что студенты сталкиваются с проверками и угрозами на отчисление, преподавателям урезают ставки, аудитории не оснащены необходимым оборудованием, корпусам жизненно необходим ремонт. Также сообщается о массовом увольнении преподавателей. Будто бы ОмГУ покинули 146 сотрудников. Научный фонд библиотеки 1 корпуса был просто списан, а это "220 тысяч книг на макулатуру". При этом учебники и пособия не выделяются, а научные журналы не закупаются.

"Повышение стоимости общежития в 1,5 раза при неоказании соответствующих услуг (долгое время не работал лифт, отсутствие горячей воды до конца августа, плесень в душах, нерабочие душевые, требования за свой счет убирать потолочную плитку в комнатах), требование оплаты за общежитие сразу за полгода", - жалуются авторы.

"Не может нормально работать вуз, в котором обучающиеся собирают подписи под петицией, а обучающие записывают обращении к Президенту. Вероятно, внутренние коммуникационные каналы между администрацией с одной стороны и преподавателями и студентами с другой совершенно не функционирую", - пишет телеграм-канал "Наука и университеты".

Проблема публикации статей в западных журналах вызвана тем, что власти ранее сами спровоцировали погоню за западными рейтингами, вынуждая вузы гнаться за количеством таких статей, чтобы подняться в рейтинге вузов. Так, в 2020 году экспертиза РАН выявила более 23 тыс. "мусорных" публикаций российских авторов в западных изданиях, притом что публикация одной такой статьи обходится недешево. То есть на ветер были выброшены огромные средства.

После начала СВО был введен временный мораторий, который продлен до конца 2024 года. Тем не менее, вопрос просто отложен, но не решен. Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян давно говорит о том, что образовательные власти в России ведут политику продвижения в западных рейтингах, для чего вузы вынуждены тратить большие деньги. В итоге переизбрание российского профессора на свою должность зависит от того, публикуется ли он в журналах, которые одобряются частными западными компаниями. Это абсурд и унижение, считает Сардарян.