07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Слово пацана" по-уральски? В Карпинске подростки избили ребенка возле школы

В уральском городе Карпинск ребенка избили двое подростков. Начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 декабря возле местной школы №5. По предварительным данным, двое несовершеннолетних подростков, встретив ребенка 2015 года рождения, стали пинать его в живот и по ногам. В результате избитого школьника госпитализировали в больницу с тупой травмой живота.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Отдельно будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме этого, начата доследственная проверка по факту инцидента.

Ранее в МВД заявляли, что драка девочек, произошедшая в Дагестане, никак не связана с популярным сериалом "Слово пацана". По уральскому случаю силовики пока не делали заявлений.

Теги: подростки, избили, прокуратура, Карпинск


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