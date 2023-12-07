"Слово пацана" по-уральски? В Карпинске подростки избили ребенка возле школы

В уральском городе Карпинск ребенка избили двое подростков. Начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 декабря возле местной школы №5. По предварительным данным, двое несовершеннолетних подростков, встретив ребенка 2015 года рождения, стали пинать его в живот и по ногам. В результате избитого школьника госпитализировали в больницу с тупой травмой живота.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства и причины произошедшего. Отдельно будет дана оценка деятельности органов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме этого, начата доследственная проверка по факту инцидента.

Ранее в МВД заявляли, что драка девочек, произошедшая в Дагестане, никак не связана с популярным сериалом "Слово пацана". По уральскому случаю силовики пока не делали заявлений.