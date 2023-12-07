Устроившая стрельбу в брянской гимназии девочка пронесла ружье в тубусе для бумаг

14-летняя Алина, устроившая стрельбу в гимназии в Брянске, принесла ружье в тубусе для бумаг, рассказала РИА Новости одна из учащихся.

По ее словам, когда началась стрельба, к ним в класс прибежали две девочки, одна из них - сестра-двойняшка стрелявшей.

"Она рассказала, что у них дома в сейфе хранится охотничье ружье, на него есть лицензия", - сообщила гимназистка.

Она добавила, что в школе есть металлоискатель, но он не работает.

По словам сестры Алины, она не знала о замысле девочки.

Ранее сообщалось, что ружье "Бекас-3", с которым девочка пришла в школу, она взяла у отца. Родителей Алины доставили на допрос, в их квартире прошел обыск.

Mash пишет, что по словам учеников брянской гимназии №5, нормальной охраны там никогда не было — ни камер, ни турникетов. Разговоры о современной пропускной системе велись уже четвертый год, пока же на входе сидела "старенькая бабушка", которая иногда и не появлялась на месте, сообщает телеграм-канал.