Попова: Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России

Первый случай микоплазменной инфекции в РФ был в конце сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"К середине ноября ситуация с микоплазменной инфекцией, с групповыми случаями у нас практически сошла на нет", - отметила глава ведомства.

"Мы не даем распространиться инфекции",- цитирует Попову РИА Новости.

6 декабря в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России зафиксированы отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что микоплазменная инфекция абсолютно управляемая. По его словам, диагностика, течение болезни и клиника понятны, а препаратов - достаточное количество.