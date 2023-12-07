Екатерина Мизулина получила больше 400 жалоб от школьников северных регионов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала NEFT обращения школьников северных регионов по поводу пересмотра норм актировок.

Она пообещала обсудить их со своими юристами. После анализа сообщений и консультации с правозащитниками, будут направлены запросы в соответствующие ведомства. Всего пришло более 400 обращений детей, а также студентов колледжей и вузов в ряде регионов.

"Мы сейчас собираем все обращения, которые поступают от граждан. Их более 400 на текущий момент. Не только из ХМАО, ЯНАО, Тюменской области. Но из регионов Сибири (Иркутская, Омская области), Урала (Свердловская область), Республики Коми, Пермского края, Бурятии, Якутии. Очевидно, что проблема носит системный характер. Все обращения систематизируем и проанализируем. И далее примем с юристами решение в какие конкретно органы исполнительной власти будем обращаться", — ответила Мизулина по поводу ситуации.

Она также поблагодарила власти отдельных регионов, в частности ХМАО, за то, что те быстро среагировали на проблему и перевели некоторые школы на дистанционное обучение. По словам чиновницы, это связано как раз с обращениями детей к ней.

Школьники Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок в сорокаградусные морозы.