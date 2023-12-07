Игорь Бабушкин поздравил земляков-буддистов с праздником Зул

7 декабря российские граждане, исповедующие буддизм, отмечают праздник Зул - новый год по лунному календарю. С этим праздником поздравил всех верующих буддистов-жителей региона губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Это одна из самых значимых для всех буддистов дат, и она напрямую связана с идеями духовного совершенствования, добрыми делами и помыслами, заботой о близких. Отрадно, что вековые традиции сегодня бережно и с любовью сохраняются. Поклонение солнцу, звёздам, заложенное в символике этого праздника, как нельзя лучше отражает душу народа, его высокие стремления и историческое предназначение" - говорится в поздравлении губернатора.

По традиции в праздник Зул люди приходят в буддийские храмы, чтобы совершить обряд продления лет, сделать подношения ламе Цзонхавы и своим предкам.

В буддизме Зул отмечается и как очередная годовщина со дня ухода в нирвану буддийского религиозного деятеля, философа и проповедника Цзонхавы.

"Соблюдая обычаи мудрых предков, следуя их традициям, в этот день будут зажжены тысячи лампадок – «зул», пройдут торжественные молебны, посвящённые ламе Цзонхаве. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания с близкими! Пусть священный праздник Зул принесёт радость и подарит новые надежды каждой семье!", - пожелал жителям Астраханской области Игорь Бабушкин.