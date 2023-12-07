07 Декабря 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Поисковики из отряда "Волга" - лауреата Всероссийского конкурса «Отечество-2023» побывали в Астраханском госархиве

Государственный архив Астраханской области посетили студенты поискового отряда «Волга» филиала АГАСУ из села Енотаевка. Архивисты откликнулись на желание молодых краеведов познакомиться с госархивом и его документами, пообщаться по вопросам исторического поиска.

Как сообщили в министерстве культуры Астраханской области, поисковый отряд стал лауреатом Всероссийского конкурса краеведческих работ «Отечество-2023», заняв почётное второе место в нелёгком состязании научно-исследовательских работ молодых поисковиков со всей страны. Ребята рассказали архивистам о своих исторических изысканиях. В их будущих планах изучение истории города Енотаевска и Енотаевского уезда в XIX веке, его Свято-Троицкого cобора. Фонды госархива будут просто необходимы для этой работы, ведь они хранят в себе большой запас материалов для новых историко-краеведческих открытий. Архивисты готовы активно взаимодействовать со студентами-поисковиками в этом направлении.

архив астраханской области(2023)|Фото: astrobl.ru

Сотрудники архива продемонстрировали гостям ряд документов XVII-XIX веков по истории Астраханской губернии: образцы столбцового делопроизводства Астраханской воеводской канцелярии, документы с автографами В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, материалы по истории российской дипломатии на юго-восточных рубежах России XVIII века, книги с рапортами с учугов и ватаг Астраханской рыбной конторы 1770-х годов, свидетельства и билеты на право торговли Астраханского купечества 1830-х годов, документы по истории дворянского сословия Астраханской губернии, страницы истории астраханского городского самоуправления, послужной список последнего Астраханского губернатора Соколовского, метрические книги Свято-Троицкого православного собора города Енотаевска.

поисковики(2023)|Фото: astrobl.ru

Эта была встреча единомышленников, заинтересованных в изучении и популяризации истории родного края. У архивистов вызывает большое уважение терпеливый труд, настойчивость и целеустремлённость молодых коллег, которые со своим руководителем и идейным вдохновителем Александром Вороновым смело идут по избранному благородному пути изучения и сохранения истории Отечества.

Теги: архивисты, поисковики, госархив, краеведы


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