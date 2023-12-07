Родителей девочки, устроившей стрельбу в брянской гимназии, увезли на допрос

В квартире 14-летней девочки, устроившей стрельбу в гимназии №5 в Брянске, идет обыск, пишет Mash. По данным телеграм-канала, отец и мать Алины доставлены на допрос.

Ружье "Бекас-3", с которым девочка пришла в школу, она взяла у отца. Baza сообщает, что накануне у мужчины был день рождения. Возможно, школьница воспользовалась праздником и похитила оружие. Оружие в школу она пронесла в тубусе. Также с собой у нее был нож.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе - халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. "Оно должно находится строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец - это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия", - полагает депутат.