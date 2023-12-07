В СовФеде задумались об охране политиков "от терактов со стороны Киева"

Профильные комитеты Совета Федерации должны до 13 декабря подготовить предложения по защите политических и общественных деятелей от терактов со стороны Киева, передает РИА Новости со ссылкой на зампреда СФ Константина Косачева.

Накануне стало известно об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, который после начала СВО перебрался в Россию и в последнее время жил на территории охраняемого подмосковного гостиничного комплекса. По предварительным данным, покушение совершил киллер. На Украине Киву заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену.