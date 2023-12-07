07 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Православная реликвия в день святой Екатерины обретена отпраздновавшей 300-летие столицей Урала

Сегодня православные верующие отмечают День великомученицы Екатерины. Для Екатеринбурга это особый день — именно святая Екатерина уже 300 лет является покровительницей города.

Уже в девять утра в Свято-Троицком соборе на Божественную литургию собрались тысячи верующих: службу возглавил Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

митрополит евгений(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В богослужении приняли около тысячи прихожан, в том числе директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Фонд традиционно поддерживает празднование Дня святой Екатерины.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

По окончанию службы Владыка обратился к пастве и в своем слове сообщил о том, что жители Екатеринбурга сегодня обрели частицу мощей святой Великомученицы Екатерины.

православная реликвия, святая екатерина(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Святыню передали Екатеринбургской епархии от лица общины православных верующих Крыма. Мощи пронесут крестным ходом до часовни святой Екатерины, где каждый сможет приложится к ним.

«Мы принимаем эту частицу для благословения, чтобы город рос, жители были счастливы, а храм святой Екатерины нашел себе место, а святая великомученица будет пребывать там своей душой», — сказал Владыка Евгений.

православная реликвия, святая екатерина(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Первые официальные упоминания об этой частице мощей датированы 22 апреля 1802 годом — орден святого Августина передал мощи одной из итальянских церквей. Позже они были переправлены в США. Недавно частичка мощей была выкуплена российским меценатом и возвращена в Россию.

Теги: мощи, фонд святой екатерины, православные, митрополит евгений


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