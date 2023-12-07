Православная реликвия в день святой Екатерины обретена отпраздновавшей 300-летие столицей Урала

Сегодня православные верующие отмечают День великомученицы Екатерины. Для Екатеринбурга это особый день — именно святая Екатерина уже 300 лет является покровительницей города.

Уже в девять утра в Свято-Троицком соборе на Божественную литургию собрались тысячи верующих: службу возглавил Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

В богослужении приняли около тысячи прихожан, в том числе директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Фонд традиционно поддерживает празднование Дня святой Екатерины.

По окончанию службы Владыка обратился к пастве и в своем слове сообщил о том, что жители Екатеринбурга сегодня обрели частицу мощей святой Великомученицы Екатерины.

Святыню передали Екатеринбургской епархии от лица общины православных верующих Крыма. Мощи пронесут крестным ходом до часовни святой Екатерины, где каждый сможет приложится к ним.

«Мы принимаем эту частицу для благословения, чтобы город рос, жители были счастливы, а храм святой Екатерины нашел себе место, а святая великомученица будет пребывать там своей душой», — сказал Владыка Евгений.

Первые официальные упоминания об этой частице мощей датированы 22 апреля 1802 годом — орден святого Августина передал мощи одной из итальянских церквей. Позже они были переправлены в США. Недавно частичка мощей была выкуплена российским меценатом и возвращена в Россию.