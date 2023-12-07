Прибыль банков составит в этом году до 3,4 триллиона рублей – ЦБ

Прибыль российских банков в текущем году составит от 3,2 трлн до 3,4 трлн руб., считают аналитики Центрального банка РФ. Это лучше, чем регулятор прогнозировал ранее, говорится в обзоре ЦБ.

При этом совокупный доход будет ниже, поскольку банки переносят в капитал убытки от переоценки ценных бумаг.

В 2024-м году прибыль банков значительно снизится относительно текущего года, но по сравнению с предыдущим своим прогнозом регулятор и тут стал оптимистичнее: сектор заработает 2,1-2,6 трлн руб.