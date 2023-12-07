07 Декабря 2023
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Фото: t.me/Hinshtein / Telegram-канал Александра Хинштейна

Прокуратура проверит обеспечение безопасности в брянской гимназии после стрельбы

Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии № 5, ученица которой устроила стрельбу.

"Организована проверка исполнения законодательства об образовании и об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов, в том числе организации охраны и соблюдения пропускного режима", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что заместитель прокурора области Руслан Коберник на месте происшествия координирует действия правоохранительных органов.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе - халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. «Оно должно находится строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец - это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия", - полагает депутат.

По предварительным данным, восьмиклассница принесла в школу ружье своего отца.

Теги: брянск, гимназия, стрельба, прокуратура


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