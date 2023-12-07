В УрФУ не будут продлевать дистант из-за морозов

В Уральском федеральном университете раскрыли подробности временного перевода на дистанционное обучение. Продлевать его не будут.

Напомним, накануне стало известно, что с 7 по 13 декабря студенты УрФУ уходят на дистант. Сегодня в вузе подтвердили эту информацию.

Как сообщает официальный Telegram-канал университета, дистанционные занятия для всех вводятся по 13 декабря включительно. Опубликован приказ.

"Причина – сильные морозы. Выбор платформы остается за институтами, физкультура – на exam1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приказ о введении дистанта не предусматривает его продления.

На этой неделе на Урал пришли аномальные морозы. В ближайшие дни ожидается до -37 градусов.