Отцу девочки, стрелявшей в брянской школе, может грозить ответственность за небрежное хранение оружия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал стрельбу в гимназии №5, где погибли два ребенка, пострадали пятеро.

"Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь", - сообщил Богомаз.

Он добавил, что сейчас следствие выясняет "обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие".

Также ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Одна из причин произошедшей трагедии в брянской школе - халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Оно должно находится строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец - это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия", - полагает депутат.

По предварительным данным, восьмиклассница принесла в школу ружье своего отца.

"Контроль за хранением и использованием оружия не должен быть формальностью. Напомню, ранее мы ввели ответственность для владельцев оружия за небрежное хранение, повлекшее тяжкие последствия", - добавил Хинштейн.