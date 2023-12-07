Губернатор Владимирской области Александр Авдеев отвечал жителям региона в ходе «прямой линии» на самые актуальные вопросы

6 декабря Александр Авдеев пообщался с жителями Владимирской области в прямом эфире на телеканале «Губерния-33». За два часа Губернатор ответил на несколько десятков вопросов, касающихся самых разных сфер жизни региона.

Всего поступило около 1000 обращений в формате видео, звонков в студию и сообщений в социальных сетях, на каждый из них будет дан ответ. В сборе вопросов принимали участие специалисты Центра управления регионом и управления по работе с обращениями граждан Администрации Губернатора. В прямом эфире вопросы из соцсетей от жителей области задавала руководитель Центра управления регионом Светлана Бойко.

Самыми злободневными темами на этот раз стали строительство, ремонт и содержание дорог и дорожной инфраструктуры, работа общественного транспорта, газификация, приведение в порядок социальных объектов, а также служба по контракту и поддержка семей бойцов СВО. Большой блок вопросов касался региональной медицины. Также Губернатор рассказал о ходе газификации во Владимирской области.

«Уровень газификации Владимирской области ещё 1 января 2023 года превышал среднероссийский на 10 процентов, и мы продолжаем расширять охват деревень и сёл сетью газопроводов. По программе ПАО «Газпром» до конца этого года газ подведут в 52 населённых пункта. В 2024 году запланирована газификация ещё более 100 деревень и сёл региона. Всего по программе Газпрома до 2027 года планируется построить более 2 тысяч км газовых сетей для газификации домовладений и 96 котельных в 313 населённых пунктах области», – уточнил Александр Авдеев.

Кроме того, глава региона затронул тему подготовки Суздаля к 1000-летнему юбилею и обретения им статуса Новогодней столицы России 2024 года. Уже выполнен большой объём работ: от реконструкции коммунальной инфраструктуры и благоустройства общественных пространств до оборудования парковочных площадок и новогоднего украшения города. Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова подробно рассказала о ходе выполнения работ и отметила, что город-музей обязательно порадует гостей праздника и жителей своим видом.

К «прямой линии» подключались главы органов местного самоуправления и руководители региональных министерств. В прямом эфире они давали пояснения и принимали поручения главы региона. Так, главе администрации Суздальского района Алексею Сараеву поставлена задача заняться вопросами подъездных путей к посёлкам Садовый и Боголюбово, а также строительства дорог в сёлах Баскаки и Ославское. В эфир выходили, отвечая на вопросы местных жителей, глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин, глава города Владимира Дмитрий Наумов, министры здравоохранения Валерий Янин и ЖКХ Елена Семёнова.

По-прежнему людей волнует вопрос организации пассажирских перевозок во Владимире. Житель областной столицы посетовал, что транспорта приходится ждать подолгу и всё ещё нет новой схемы маршрутов с учётом расширения города.

«К началу 2022 года средний возраст подвижного состава общественного транспорта составлял 16,5 лет. Использование устаревшего транспорта приводит к поломкам на линии, срывам рейсов, жалобам пассажиров. Нам удалось существенно улучшить ситуацию в муниципальном транспортном парке. Всего в 2022-2023 годах по различным программам для городского предприятия было закуплено 115 новых автобусов и 5 троллейбусов. Такой масштабной закупки подвижного состава во Владимире не было несколько лет. Транспорт реже сходит с линии. Некоторые частные перевозчики тоже закупили новую технику, но не все. Да и мы пока только существенно обновили автопарк и эту работу предстоит продолжать», – отметил Губернатор.

Ситуацию прокомментировал глава областного центра Дмитрий Наумов: «В 2023 году разработаны документ транспортного планирования и комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Владимира на период до 2032 года. В рамках работ проведен анализ существующей маршрутной сети города, выполнено обследование пассажиропотоков. По результатам обработки полученных данных выработаны предложения по улучшению транспортного обслуживания населения, в том числе по изменению сети маршрутов общественного транспорта, организации новых маршрутов».

Зрители пожаловались и на перебои с водоснабжением в Вязниковском районе. Сложности возникли из-за переключения со старых водоводов на новые. Губернатор ответил, что ситуация находится на контроле. Он поручил провести замеры давления в системе, уточнить где сбои.

Двухчасовой эфир не смог вместить ответы на все поступившие на «прямую линию» вопросы. Тем не менее, реакция будет на каждое обращение. Глава региона регулярно отвечает на вопросы жителей региона в формате «прямых линий» в телеэфирах, проводит личные приёмы граждан. Обратиться к Губернатору можно также через социальные сети. Без внимания не остаётся ни один вопрос, ни одно обращение.