07 Декабря 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

День Героев Отечества во Владимирской области отметили торжественно

6 декабря во Владимире, в областном Дворце культуры и искусства, прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Дню Героев Отечества. Его участниками стали заместитель Губернатора Владимир Куимов, представители органов исполнительной власти и Законодательного Собрания, силовых структур, учреждений образования, общественных организаций.

«9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Это дань глубокого уважения к людям, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и отваги сынов и дочерей России. Не только к тем, кто проявил себя на полях сражений, но и тем, кто совершал подвиги в тылу, в мирной жизни, кто воспитывал патриотов, помогал людям в качестве волонтёра. Эти люди – опора нашей великой Родины», – подчеркнул Владимир Куимов.

зрители стоят(2023)|Фото: avo.ru

Традиция чествовать граждан, которые своими ратными подвигами принесли стране почёт и славу, возникла в XVIII веке. 9 декабря 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца – высшую награду Российской империи, которой удостаивали военнослужащих русской армии за доблесть, мужество и отвагу, проявленные в бою.

день героев отечества(2023)|Фото: avo.ru

В ходе торжеств волонтёров и представителей сферы патриотического воспитания наградили благодарственными письмами за активное участие в подготовке подрастающего поколения к служению Отечеству, а также за добровольческую деятельность по оказанию помощи участникам специальной военной операции .

Перед началом торжественного мероприятия открылась художественная выставка «СВОи», рассказывающая о героях специальной военной операции? сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

концерт к дню героев отечества(2023)|Фото: avo.ru

Представленные работы уникальны тем, что все они написаны художниками – родными, близкими или земляками участников СВО. В подготовке выставки во Владимире участвовало более 30 художников из разных городов России. Экспозицию в фойе ОДКиИ можно посмотреть до 12 декабря. Затем выставка поедет в Кимры, Тулу, Курск, Омск и Москву.

Теги: день героев отечества, выставка свои, волонтеры, летопись мужества


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