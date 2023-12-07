СК: При стрельбе в брянской гимназии пострадали пять человек, двое погибли
Следственный комитет привел подробности о стрельбе в гимназии Брянска.
По данным ведомства, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников.
В СК уточнили, что двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).
Минздрав РФ сообщает, что после стрельбы в гимназии госпитализированы пять человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото охотничьего ружья "Бекас-3", по его данным, оружие принадлежало отцу нападавшей. Оружие было спрятано в тубусе, с которым девочка беспрепятственно прошла в школу.