07 Декабря 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

СК: При стрельбе в брянской гимназии пострадали пять человек, двое погибли

Следственный комитет привел подробности о стрельбе в гимназии Брянска.

По данным ведомства, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого несколько раз выстрелила в своих одноклассников.

В СК уточнили, что двое погибли (одна из них стрелявшая), пять человек пострадали, они доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Минздрав РФ сообщает, что после стрельбы в гимназии госпитализированы пять человек. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото охотничьего ружья "Бекас-3", по его данным, оружие принадлежало отцу нападавшей. Оружие было спрятано в тубусе, с которым девочка беспрепятственно прошла в школу.

Теги: брянск, гимназия, стрельба, ск


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Развитие сюжета:

Ранее 07.12.2023 11:25 Мск Прокуратура проверит обеспечение безопасности в брянской гимназии после стрельбы
Ранее 07.12.2023 11:16 Мск Отцу девочки, стрелявшей в брянской школе, может грозить ответственность за небрежное хранение оружия

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Ранее 07.12.2023 10:45 Мск Девочка стреляла из ружья "Бекас-3": подробности шутинга в брянской школе
Ранее 07.12.2023 10:08 Мск Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии

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