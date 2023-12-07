Девочка стреляла из ружья "Бекас-3": подробности шутинга в брянской школе

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил подробности о стрельбе в брянской гимназии №5. По его информации, "14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3", принадлежащее ее отцу". "Оружие было спрятано в тубусе", - добавил депутат.

Погибла сама стрелявшая, ее одноклассница, ранены еще четыре человека.

СМИ сообщают, что один из пострадавших детей находится в реанимации, врачи готовят его к операции по извлечению дроби из конечностей.

Между тем, появилась и предварительная версия случившегося: конфликт девочки с одноклассниками. Сообщается, что устроившую стрельбу школьницу могли травить в учебном заведении.