07 Декабря 2023
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Фото: t.me/Hinshtein / Telegram-канал Александра Хинштейна

Девочка стреляла из ружья "Бекас-3": подробности шутинга в брянской школе

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил подробности о стрельбе в брянской гимназии №5. По его информации, "14-летняя Дарья А. пронесла в школу охотничье ружье "Бекас-3", принадлежащее ее отцу". "Оружие было спрятано в тубусе", - добавил депутат.

Погибла сама стрелявшая, ее одноклассница, ранены еще четыре человека.

СМИ сообщают, что один из пострадавших детей находится в реанимации, врачи готовят его к операции по извлечению дроби из конечностей.

Между тем, появилась и предварительная версия случившегося: конфликт девочки с одноклассниками. Сообщается, что устроившую стрельбу школьницу могли травить в учебном заведении.

Теги: стрельба, школа, погибшие, александр хинштейн


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Развитие сюжета:

Ранее 07.12.2023 11:25 Мск Прокуратура проверит обеспечение безопасности в брянской гимназии после стрельбы
Ранее 07.12.2023 11:16 Мск Отцу девочки, стрелявшей в брянской школе, может грозить ответственность за небрежное хранение оружия
Ранее 07.12.2023 10:56 Мск СК: При стрельбе в брянской гимназии пострадали пять человек, двое погибли

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Ранее 07.12.2023 10:08 Мск Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии

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