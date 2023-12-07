07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ: В Калининградской области задержан организатор диверсий в 15 регионах

ФСБ задержала жителя Калининградской области, который подозревается в организации диверсий в российских регионах по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, 21-летний мужчина искал людей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры. Отмечается, что с февраля по март 2023 года он привлек к диверсиям "ряд лиц, проживающих в 15 регионах России".

Правоохранительные органы предотвратили пять таких случаев. Десять исполнителей задержаны.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие в диверсионной деятельности" и "Госизмена".

Ранее в Алтайском крае был задержан мужчина, планировавший совершить теракт по указанию проукраинской террористической организации. Он должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска.

Теги: диверсии, организатор, калининградская область


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