Глава Екатеринбурга обещал, что в городе появится больше площадок для выгула собак

В центре общественной поддержки "ЕР" глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с гражданами и не только: сегодня к мэру города пришли с лабрадором – просили помочь с организацией площадок для выгула собак. Алексей Орлов обещал, что летом начнется организация подобных мест для выгула, а также на встрече обсудили вопросы газового подключения домов в поселке Шабровском. На встрече присутствовали главы районов, которые тут же принимали к сведению все просьбы жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на самый холодный день на Урале, на встречу с мэром сегодня приехало много людей, даже издалека. Так, жительница поселка Шабровский Чкаловского района пришла на встречу, чтобы задать вопрос, когда завершится газификация этого населенного пункта. По словам Орлова, в Шабровском уже подключены 217 домовладений, поданы 122 заявки от жителей на газификацию домов. Специалистами разработаны проект и смета на строительство распределительного газопровода по улице Российской, Луначарского, Полевой и Лесной. Вся документация прошла необходимые согласования и передана в Екатеринбурггаз для последующей реализации. Таким образом, уже в обозримой перспективе поселок будет подключен к газу, обещал мэр. По плану, поселок Шабровский в полной мере будет подключен к газовым сетям в 2025 году.

На встречу с мэром также сегодня пришла пара с собакой-поводырем, лабрадор весьма расположил к себе всех и просьба хозяев об обустройстве в городе площадок для выгула, кажется, не останется не услышанной.

"Проблема достаточно острая для Екатеринбурга, запрос на "собачий фонд" достаточно большой, – сказал Алексей Орлов. – Просто есть определенный конфликт между людьми, имеющими собак, и людьми, у которых нет собак. Выгуливать-то негде. Поэтому мы решение приняли, каждый год минимум по одной площадке в каждом районе города будем делать, земельные участки подбираем. И летом следующего года, как снег растает, площадку сделаем, сам приеду и поучаствую в открытии".

Напомним, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов проводит подобные приемы граждан на регулярной основе в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". Обратиться к мэру может любой по вопросам благоустройства города, строительству социальных объектов, инфраструктуры и другим темам, Орлов тут же дает поручения главам районов. Цель встреч с горожанами – формирование доверительного и результативного диалога с населением.