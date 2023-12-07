07 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Выборы президента России продлятся три дня – 15,16 и 17 марта, - Памфилова

Выборы президента России в марте 2024 года продлятся три дня – 15, 16 и 17 марта, сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. По ее словам, это "запрос наших избирателей". Соответствующее постановление ЦИК рассмотрит в пятницу, 8 декабря.

"На основе широких социологических исследований, на основе консультаций со специалистами мы рассмотрим постановление о проведении трехдневного голосования: 15,16 и 17 марта", - сказала Памфилова в Совете Федерации, который сегодня утвердил день голосования.

"Из многих стран, с которыми у нас прекрасные отношения, приедут наблюдатели. Мы также определим регионы, где будет проходить дистанционное электронное голосование", - сказала председатель Центризбиркома.

"Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в столь токсичной геополитической атмосфере, когда бал правит русофобия, бессовестная экспроприация всего российского – от госимущества скатились уже до отъема личных автомобилей. <…> Достойно проведенные выборы во многом будут гарантом укрепления России, ее победы в этой геополитической битве. Это выбор – быть или не быть государству российскому", - заявила Памфилова.

Она считает, что "избирательная система обладает мощным запасом прочности".

Теги: выборы президента, элла памфилова, многодневное голосование, цик


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