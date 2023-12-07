Число погибших на пожаре в Березово выросло до четырех

Число погибших на пожаре в деревянном многоквартирном доме в Березово выросло до четырех. Информацию, которую ранее сообщали местные жители, теперь официально подтвердили Накануне.RU в региональном следственном комитете.

Личности еще трех погибших в настоящее время устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается. В качестве предварительных версий возникновения пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в том числе перегрузка электросети или поджог. Для установления причины пожара проводится пожарно-техническая экспертиза, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

О пожаре стало известно 3 декабря. Известно, что в доме проживали 17 человек, в том числе двое детей. Сообщалось, что пострадали три человека - они обратились за помощью медиков, но от госпитализации отказались. О погибших ничего не говорилось. 4 декабря в СКР сообщили о найденном теле женщины. Возбуждено уголовное дело.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в деревянном жилом доме на улице Астраханцева поступило в 08.20. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение первого подъезда с переходом огня на кровлю. В 11.27 открытое горение ликвидировано на площади 400 "квадратов".