07 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: Михаил Метцель ТАСС

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года

Совет Федерации принял постановление о назначении дня выборов президента России в 2024 году. Это означает официальный старт президентской кампании.

"Решение о назначении выборов принимается в промежуток 90-100 дней до проведения голосования", - рассказал председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенаторы проголосовали за назначение выборов на 17 марта 2024 года.

Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

"Выборы – это не просто какая-то политическая процедура, а высшее проявление принципа народовластия", - заявила спикер палаты Валентина Матвиенко. "Нашим гражданам предстоит выбрать главу государства прямо и всенародно. Наша избирательная система лишена суррогатных электоральных механизмов и основана на прямом волеизъявлении миллионов россиян", - добавила она.

По мнению Матвиенко, некие западные "ангажированные организации" "несомненно попытаются" дискредитировать выборы президента.

"От этих президентских выборов зависит успешность российского ответа на главные вызовы времени. За нами будет следить весь мир. РФ – один из главных архитекторов справедливого глобального будущего. Наш народ сделает единственно правильный выбор – за победу, за наше будущее", - заключила спикер.

Совет Федерации одобрил постановление единогласно.

Теги: выборы президента, совет федерации, андрей клишас


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