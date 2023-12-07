Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии

Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Девочка сделала несколько выстрелов из оружия отца. Школьница ранила четырех мальчиков и, возможно, покончила с собой, рассказали агентству очевидцы и подтвердил источник.

В администрации города сообщили, что четыре человека пострадали и двое погибли во время стрельбы в гимназии. Среди погибших может быть сама стрелявшая.

Mash пишет, что девочка, предварительно, стреляла из дробовика.

Причины инцидента пока неизвестны. Школу оцепили.