Восьмиклассница открыла стрельбу в брянской гимназии
Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Девочка сделала несколько выстрелов из оружия отца. Школьница ранила четырех мальчиков и, возможно, покончила с собой, рассказали агентству очевидцы и подтвердил источник.
В администрации города сообщили, что четыре человека пострадали и двое погибли во время стрельбы в гимназии. Среди погибших может быть сама стрелявшая.
Mash пишет, что девочка, предварительно, стреляла из дробовика.
Причины инцидента пока неизвестны. Школу оцепили.