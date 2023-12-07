07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

"Переводит деньги боевикам Украины". Мошенники обманули врача из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле врач-стоматолог лишилась денег, поверив мошенникам. Аферисты действовали от имени "Министерства здравоохранения" и "ФСБ".
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Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в мессенджере 41-летней женщине написали, что ей позвонят, чтобы обсудить вопросы, связанные с ее работой. Звонивший представился "куратором Минздрава" и заявил, что главврач больницы, где работает тагильчанка, якобы подозревается в пособничестве терроризму и переводе денег на счета "боевиков Украины".

Более того, незнакомец утверждал, что со счетов женщины также переведены средства, но эти переводы будто бы своевременно пресечены, а счета заблокированы. Звонивший предупредил, что с медиком свяжутся "сотрудники ФСБ", и необходимо выполнять все их указания.

В итоге стоматолога направили в банк, где она сняла все свои накопления – около 400 тысяч рублей. Затем, по требованию лжесотрудника ФСБ, в другом банке тагильчанка перевела их на указанный счет по QR-коду. После этого мошенник пообещал перезвонить на следующий день "для продолжения работы".

Придя домой, женщина рассказала все мужу, а тот сообщил, что она перевела деньги аферистам. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах.

Напомним, недавно похожая история случилась с работницей стоматологической клиники из Серова. Она отдала мошенникам миллионы рублей.

Теги: мошенники, переводы, врач, Нижний Тагил


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