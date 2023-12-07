В Невадском университете 67-летний профессор устроил стрельбу: трое погибших, один человек ранен

В кампусе Невадского университета в Лас-Вегасе произошла стрельба. Погибли три человека, один ранен. По данным CNN, стрелявшим был 67-летний профессор, работавший раньше в учебных заведениях штатов Джорджия и Северная Каролина. Пока не известно, какое отношение он имел к университету.

Полиция сообщила, что стрелка пришлось ликвидировать. Иначе, считают в офисе шерифа, жертв могло бы быть намного больше.

По данным СМИ, мужчина устроил стрельбу возле зала, где студенты проводили свободное время. В момент нападения молодые люди собирали конструктор Lego.

Помимо раненого в больницы были доставлены четыре человека с паническими атаками, им понадобилась помощь психологов.