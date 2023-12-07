Антонов назвал недопустимой риторику Вашингтона о возможности столкновения армий США и РФ

В США потеряли связь с реальностью, рассуждая о вероятности прямого военного столкновения с Россией, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат отметил, что в попытке "подлить масла" в огонь украинской войны США "окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран".

"Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы", — подчеркнул Антонов.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоковероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы в специальной военной операции. Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Россия после возможной победы на Украине может вторгнуться в какую-то страну НАТО, а это втянет Соединенные Штаты в конфликт.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, опасается ли он, что в будущем ситуация на Украине ухудшится, заявил, что необходимо быть также готовым к "плохим новостям". Коснувшись ситуации на фронте, Столтенберг констатировал, что за последние несколько месяцев существенных подвижек не произошло. Он не стал прогнозировать дальнейшее развитие событий.