07 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot;

В Госдуме попросили прокуратуру проверить "увольнение" пилотов "Уральских авиалиний"

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию с просьбой проверить сообщения об увольнении пилотов "Уральских авиалиний". Речь идет об экипаже, посадившем самолет Airbus А320 в пшеничное поле под Новосибирском в сентябре этого года. Тогда все остались живы и невредимы, но самолет теперь остается только разобрать на запчасти.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что на экипаж, якобы, давит руководство и вынуждает написать заявление об увольнении по собственному желанию. В компании эту информацию не подтверждают.

Пока окончательных выводов о причинах происшествия и виновниках ЧП нет. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Далеко не первый вынесенный в публичное пространство инцидент с участием "Уральских авиалиний". Прежде это касалось, главным образом, странного отношения авиаперевозчика к пассажирам, теперь - к собственным сотрудникам. То есть проверка обстоятельств посадки борта на пшеничное поле еще не завершена, а руководству компании уже все понятно?", - написал Нилов в своем Telegram-канале.

 

Теги: госдума, прокуратура, уральские авиалинии


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