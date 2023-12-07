"Атомстройкомплекс" объявил о возведении нового дома ЖК River Park

В современном жилом комплексе на набережной Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге возведен еще один дом переменной этажности.

Совместный проект компаний "Атомстройкомплекс", "Гринвич. Недвижимость для жизни" и BAZA Development предусматривает строительство четырех кварталов с закрытыми дворами, благоустроенным парком и набережной площадью более 30 тысяч квадратных метров в микрорайоне Уктус. Сейчас завершается строительство второго.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", новый дом ЖК комфорт-класса River Park состоит из четырех секций базовой для квартала этажности и высотным акцентом в 25 этажей, с широкой линейкой квартир – от функциональных студий до квартир в формате 4-евро (3 спальни + просторная кухня-гостиная). Фасады выполнены из силикатного кирпича, металлических кассет и декоративной штукатурки. Такое решение обеспечивает их долговечность и при этом создает архитектурное единство квартала.

Возле жилого квартала River Park расположена набережная и лодочная станция, с которой можно попасть на остров. В этом году он был благоустроен как зона отдыха с беседками и мангалами. В зеленой зоне есть зоны отдыха и занятий спортом, детские площадки, территории для выгула собак, а в самом центре парка – искусственный водоем.

"В River Park продаются квартиры в уже сданных домах с чистовой отделкой. Такой формат дает возможность более осознанно сделать выбор, ведь будущую квартиру можно посмотреть вживую перед покупкой. Новоселам не нужно ждать окончания строительства, только установить мебель, технику, и можно переезжать. В основе планировок лежал принцип "Свобода в выборе", благодаря которому предусмотрено максимально возможное разнообразие квартир для разных сценариев жизни", - рассказал заместитель директора по маркетингу компании "Атомстройкомплекс" Станислав Оханов.

Стоит отметить, что River Park стал финалистом премии Urban Awards-2021 в номинации "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса УФО". Проект ЖК разработал проектный институт "Атомстройкомплекса".