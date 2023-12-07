В школах и детсадах Нижневартовска ввели масочный режим

07 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В школах и детсадах Нижневартовска ввели масочный режим

В Нижневартовске в детских садах и школах ввели масочный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

С 7 по 13 декабря вводятся ограничения по проведению массовых, культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных организаций.

Также 7 декабря для родителей и коллективов образовательных организаций вводится на время ограничительных мер масочный режим - необходимо использовать маски сотрудниками организаций и посетителями при нахождении в общественных местах в закрытых помещениях.

Рекомендовано обеспечить групповую изоляцию в дошкольных организациях (проводить занятия и прочие активности в группах), за каждой группой закрепить определенный кабинет, соблюдать необходимый температурный режим, проветривать помещения и проводить дезинфицирующую уборку.

Руководителям организаций различных форм собственности проводить профилактические мероприятия среди сотрудников во избежание распространения инфекций в коллективах. В случае простуды кого-то из сотрудников – направлять к доктору.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество заболевших граждан в сравнении с предыдущей неделей увеличилось на 13,8%. Эпидпорог ОРВИ и гриппа выше средних многолетних показателей на 34,8%.

Теги: школы, детские сады, грипп, ОРВИ, масочный режим


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети