В школах и детсадах Нижневартовска ввели масочный режим

В Нижневартовске в детских садах и школах ввели масочный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

С 7 по 13 декабря вводятся ограничения по проведению массовых, культурных, спортивных мероприятий в закрытых помещениях образовательных организаций.

Также 7 декабря для родителей и коллективов образовательных организаций вводится на время ограничительных мер масочный режим - необходимо использовать маски сотрудниками организаций и посетителями при нахождении в общественных местах в закрытых помещениях.

Рекомендовано обеспечить групповую изоляцию в дошкольных организациях (проводить занятия и прочие активности в группах), за каждой группой закрепить определенный кабинет, соблюдать необходимый температурный режим, проветривать помещения и проводить дезинфицирующую уборку.

Руководителям организаций различных форм собственности проводить профилактические мероприятия среди сотрудников во избежание распространения инфекций в коллективах. В случае простуды кого-то из сотрудников – направлять к доктору.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю количество заболевших граждан в сравнении с предыдущей неделей увеличилось на 13,8%. Эпидпорог ОРВИ и гриппа выше средних многолетних показателей на 34,8%.