07 Декабря 2023
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Политика За рубежом
Фото: Leah Millis / Reuters

Законопроект о выделении помощи Киеву не прошел голосование в Сенате США

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Как сообщает РИА Новости, камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы в Конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.

Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд. Из них $61 млрд планировалось выделить на помощь Киеву.

Тем временем, ресурсы на поставку оружия и военной техники Киеву у администрации Соединенных Штатов заканчиваются. Как заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, ресурсы иссякнут уже к концу года без дополнительных ассигнований со стороны американского Конгресса.

Теги: сенат сша, киев, законопроект


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