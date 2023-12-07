Гостей подмосковного отеля, где убили Илью Киву, проверяют на причастность к покушению

В подмосковном гостиничном комплексе "Величъ Country Club" продолжаются следственные действия после убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. По предварительным данным, мужчина был застрелен киллером на улице, рядом с домом, где в последнее время проживал.

Mash сообщает, что следователи проверяют всех постояльцев отеля. Проверяется версия о том, что кто-то из гостей комплекса мог информировать убийцу о перемещениях Кивы и после покушения остался на территории – чтобы не привлекать внимание внезапным отъездом.

Также канал сообщает, что за бывшим украинским парламентарием могла вестись слежка.

Telegram-канал Baza пишет, что Кива, по словам его сожительницы, старался соблюдать меры предосторожности. Например, чтобы никто не вычислил место его жительства, мужчина уходил в лес записывать видеоролики для своего блога. Возможно, что и в момент покушения он тоже шел записывать видео.