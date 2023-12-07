07 Декабря 2023
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Фото предоставлено СУ СК России по Свердловской области

В ХМАО ищут свердловчанку, пропавшую больше 8 лет назад

В ХМАО-Югре разыскивают жительницу Среднего Урала, пропавшую несколько лет назад. Следственный комитет обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, разыскивается Юлия Топнева 1981 года рождения. Известно, что вечером 24 июля 2015 года женщина, работавшая поваром на месторождении им. В.И. Шпильмана, что в 50 километрах от поселка Большие Леуши Октябрьского района ХМАО, ушла из жилого вагончика. С тех пор ее никто не видел, о ее местонахождении по сей день ничего неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, лицо овальное, волосы волнистые светлые, брови густые, глаза темные, голос хриплый. На момент исчезновения была одета: синий спортивный костюм, черные резиновые галоши.

Юлия Топнева, розыск(2023)|Фото предоставлено СУ СК России по Свердловской области

Как отмечают в следствии, пропавшая является уроженкой Свердловской области. До своего исчезновения она проживала в селе Колчедан Каменского района.

В СКР обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении женщины или обстоятельствах ее исчезновения, сообщить информацию по телефонам: 8 (34672) 5-14-23 и 8 (3467) 32-72-53.

Теги: ХМАО, женщина, СК, розыск


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