Владимир Якушев провел заседание совета по вопросам местного самоуправления

Владимир Якушев провел заседание совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда президента УрФО.

В работе приняли участие заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев, глава города Тюмени, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Руслан Кухарук, главы муниципалитетов УрФО.

Владимир Якушев отметил, что ключевые запросы жителей – это повышение эффективности работы органов местного самоуправления и доверия к местной власти.

"Хороший управленец муниципального уровня умеет работать в сложных условиях и просчитывать результат на несколько шагов вперед. Осознает последствия своих действий. А, главное, он умеет слушать и слышать людей. Ни одно обращение, сообщение, запрос не должны оставаться без внимания", - подчеркнул полпред.

В последнее время наметился серьезный тренд по перезагрузке подходов к муниципальному управлению. Работают образовательные программы по подготовке квалифицированных кадров, продолжается цифровизация системы местного самоуправления, ревизия системы нормативно-правовых актов, реализуются системные мероприятия по повышению престижа муниципальной службы, другие инициативы.

Евгений Грачев в своем выступлении обозначил основные направления развития местного самоуправления в стране на 2024 год, подчеркнув важность реализации проектов "Муниципальный диалог", "Муниципальные практики", "Школа мэров".

Руслан Кухарук рассказал о работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

В завершение заседания, Владимир Якушев поздравил глав муниципалитетов с наступающим Новым Годом и дал несколько поручений по вопросам, имеющим особое значение в период праздников: предупреждение аварий и профилактика пожаров, дорожно-транспортных происшествий, особенно на трассах.