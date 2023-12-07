В Бурятии у самолета Ту-204 после взлета загорелся двигатель

В Улан-Удэ почти сразу после взлета у самолета Ту-204м загорелся двигатель. Грузовой борт должен был лететь в Чжанчжоу, но в итоге экипаж принял решение сбросить топливо и вернуться в аэропорт вылета.

Все экстренные службы были приведены в готовность, но их участие не понадобилось: самолет благополучно сел, пострадавших нет.

Сейчас Восточное межрегиональное СУТ СК России проводит проверку. Самолет принадлежит авиапредприятию "Авиастар".