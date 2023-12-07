В Югре из-за сильных холодов школьники не учатся третий день подряд

В Югре третий день подряд объявляют актировки для школьников, передает корреспондент Накануне.RU.

На домашнем обучении остаются ученики с 1 по 11 класс Белоярского, Когалыма. Лангепаса, Мегиона, Нижневартовска, Нягани, Покачей, Радужного, Ханты-Мансийска, Урая, Югорска, Советского и Лянтора, а также Белоярского, Березовского. Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Ханты-Мансийского районов.

С 1 по 8 класс - ученики Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургута, Нефтеюганского и Сургутского районов.