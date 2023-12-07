СМИ: Дело об убийстве Кивы могут переквалифицировать на статью о теракте

Уголовное дело об убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы могут в дальнейшем переквалифицировать на более тяжкие деяния — теракт (ст. 205 УК) или посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), сообщает "Коммерсантъ".

На данный момент следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

По данным источника издания, убийцу Кивы ищут в ряде городов Центрального федерального округа.

Экс-депутат, по словам его знакомых, в последнее время заявлял, что за ним ведется слежка.

Убийство произошло 6 декабря вечером. По данным СК, неизвестный выстрелил из пока не установленного оружия в Киву на территории парка одного из коттеджных поселков в подмосковной деревне Супонево. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.