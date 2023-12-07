07 Декабря 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Первоуральске устранили аварию, из-за которой город был без воды. Но ее продолжат подвозить

Авария на Нижнесергинском водоводе, из-за которой на несколько дней было нарушено водоснабжение жилых домов Первоуральска, полностью устранена. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на министерство энергетики и ЖКХ региона.

"Ночью, после полного заполнения водопровода, началась подача воды потребителям с постепенным повышением давления. По данным на утро 7 декабря горячее и холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме", - заявили в департаменте.

В случае отсутствия воды жильцам советуют обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ, чтобы локально устранить проблему.

Несмотря на ликвидацию аварии, подвоз воды будет продолжен. Графики подвоза на 7 декабря можно узнать на странице первоуральского "Водоканала" в соцсети.

Напомним, ранее о проблемах с водой в Первоуральске высказался свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он предложил жителям потерпеть, так как "это железо, и оно будет ломаться".

Теги: вода, авария, подвоз, город, Первоуральск


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