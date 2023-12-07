СМИ: севший в пшеничное поле самолет "Уральских авиалиний" разберут на запчасти

Совершивший аварийную посадку на поле под Новосибирском авиалайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" не будут восстанавливать.

Самолет разберут на запчасти и спишут в утиль. Это связано с тем, что никто из отечественных организаций не станет брать на себя ответственность за возвращение самолета в эксплуатацию без проведения необходимых работ по исследованию прочности конструкции борта. Такие испытания до сих пор никто не проводил.

В настоящее время в страховой компании "АльфаСтрахование" занимаются выяснением стоимости и экономической целесообразности восстановления самолета вместе с перевозчиком. В компании не исключили, что восстановление самолета может оказаться в нынешних условиях слишком дорогим и экономически нецелесообразным, сообщают "Известия".

Авиакомпания "Уральские авиалинии" может просить уволиться пилотов, посадивших самолет в поле под Новосибирском.