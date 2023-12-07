07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Минсельхоз захотел обнулить импортные пошлины на курятину и яйца

Импортные пошлины на отдельные виды куриного мясо и куриные яйца могут быть обнулены.

Это необходимо для обеспечения доступности продукции для российского потребителя. Соответствующую меру прорабатывает Минсельхоз РФ. В ведомстве рассчитывают, что это приведет к насыщению внутреннего рынка и обеспечит доступность птицеводческой продукции для покупателей.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2023 года производство мяса птицы выросло до 5,37 млн т, яиц – до 31,74 млрд шт. Ожидается, что положительная динамика должна сохраниться. В Минсельхозе связывают рост цен на продукцию с возросшим спросом покупателей и этим объясняют возможное обнуление импортных пошлин.

Как заявила заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова, птицеводы против обнуления пошлин на импорт. Она выступила за развитие собственного производства, и выступила против "разбалансировки рынка, который у нас сложился годами", сообщает "Интерфакс".

Ранее Федеральная антимонопольная служба России разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность добровольно ограничить наценки на куриные яйца на уровне до 5%.

Теги: Минсельхоз, курица, яйца, продукты


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.12.2023 04:05 Мск ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5%
Ранее 29.11.2023 09:41 Мск В магазинах Екатеринбурга нашли яйца по 155 рублей

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