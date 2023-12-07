Китайскую бытовую технику будут выпускать на бывшем заводе LG в Подмосковье

Российская сеть магазинов DNS планирует арендовать завод LG в Московской области.

Там в первом квартале 2024 года должно начаться производство китайской бытовой техники. Она будет продаваться в торговой сети ритейлера. LG последний год пыталась продать или сдать производство в аренду из-за давления Минпромторга. В настоящее время DNS находится на финальной стадии переговоров с LG в отношении аренды.

Запустить производство, например, телевизоров можно будет в течение нескольких месяцев. Что касается холодильников и стиральных машин, придется полностью переоборудовать предприятие, что займет около года.

По словам экспертов, перспективы китайского вендора на российском рынке выглядят благоприятно, поскольку при производстве техники внутри страны стоимость логистики значительно снижается, что влияет на конечную стоимость, сообщает "Коммерсант".