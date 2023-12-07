07 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Госдума примет закон об отмене комиссионных при оплате ЖКХ

Комитет Госдумы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству подготовил поправки ко второму чтению проекта закона, который изначально предполагал полный запрет на взимание комиссии при оплате коммунальных услуг.

Инициативу решили смягчить. Теперь банк или иная организация, через которую осуществляется оплата, не будет иметь право взимать вознаграждение с физических лиц, "которые нуждаются в социальной поддержке". Перечень установит правительство РФ после принятия законопроекта.

В таком виде поправки планируется принять сразу во втором и третьем чтении 7 ноября, сообщают "Ведомости".

Документ дорабатывался более 3,5 лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года.

Теги: Госдума, законопроекты, ЖКХ


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