Законопроект о выплатах нерожденным детям бойцов могут внести в Госдуму в ближайшее время

Проект закона о распространении страховых выплат в случае гибели участника специальной военной операции на его еще не родившихся детей будет доработан и внесен на рассмотрение депутатов Госдумы РФ в ближайшее время.

Как заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, получено положительное заключение кабмина. По словам парламентария, в наследственном праве на получение наследства в случае смерти наследодателя могут претендовать не только его живущие родственники, но и еще неродившиеся дети.

Однако этот принцип не был учтен при установлении порядка получения страховых выплат родственниками погибших участников СВО, сообщает ТАСС.

Как заявил один из авторов инициативы замруководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, законопроект разработан с целью восстановления справедливости в отношении всех детей погибших, в том числе тех, кто еще не родился на момент гибели