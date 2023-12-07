Видеонаблюдение в ТИКах на выборах президента РФ будет вестись только при подсчете голосов

На выборах президента России видеонаблюдение в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) будет вестись только в последний день голосования с 20 часов до завершения приема протоколов, т. е. во время подсчета голосов.

Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, у Минцифры на это направление сократилось финансирование. Видеонаблюдение будет организовано во всех 89 регионах. Всего камеры установят в 40 тыс. объектах.

У обычных избирателей будет возможность наблюдать за ходом голосования в центрах общественного наблюдения. Видеозаписи с президентских выборов будут храниться не меньше года со дня официального опубликования результатов, сообщают "Ведомости".

Напомним, Совет Федерации в четверг, 7 декабря, может принять постановление о назначении даты выборов президента России в 2024 году. Сегодня положительную рекомендацию о назначении дня голосования дал профильный комитет СФ – по конституционному законодательству.