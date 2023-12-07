В Кремле объяснили сопровождение самолета Путина истребителями

Стало известно, почему самолет президента России Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это объясняется тем, что данный регион неспокойный. Принимались все меры для обеспечения безопасности российского лидера.

"Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", - отметил Песков.

Борт номер один с президентом Су-35С сопровождали на всем протяжении маршрута, сообщает РИА "Новости".