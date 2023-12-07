07 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: Кремль

В Кремле объяснили сопровождение самолета Путина истребителями

Стало известно, почему самолет президента России Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это объясняется тем, что данный регион неспокойный. Принимались все меры для обеспечения безопасности российского лидера.

"Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", - отметил Песков.

Борт номер один с президентом Су-35С сопровождали на всем протяжении маршрута, сообщает РИА "Новости".

Теги: Путин, истребители, ОАЭ, Саудовская Аравия


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