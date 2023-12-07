Артем Усс считает преследование со стороны США политически мотивированным

Сын экс-губернатора Краснодарского края, предприниматель Артем Усс считает преследование со стороны властей США политически мотивированным.

Так он отреагировал на объявление Вашингтоном вознаграждения за информацию о его местонахождении. По словам бизнесмена, вознаграждение никто не получит, "так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность". Усс отметил, что с апреля 2023 года находится в России. Усс напомнил, что американские власти предъявили ему обвинения, связанные с якобы поставкой венесуэльских нефтепродуктов, что по мнению Усса, является "исключительно политическим давлением", сообщает РБК.

Напомним, итальянские следователи исключают причастность российских спецслужб и жены российского предпринимателя Артема Усса к организации его побега из-под домашнего ареста.